Нардепи зібрали підписи, Рада збереться на позачергове засідання

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Парламентарії зібрали необхідну кількість підписів

Верховна рада збереться на позачергове засідання на наступному пленарному тижні. Парламентарії зібрали необхідну кількість підписів.

Про це РБК-Україна розповіла заступник глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

Позачергове засідання парламенту відбудеться у вівторок, 14 липня.

Нардеп підтвердила наявність 150 підписів парламентарів, необхідних для скликання позачергового засідання у пленарний вівторок.

"Необхідна кількість підписів народних депутатів вже є", - заявила Кравчук.

Відзначимо, раніше народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Качура заявив, що Рада може зібратися на позачергове засідання. При цьому в порядку денному попередньо шість питань, серед яких спрощення роботи фізосіб-підприємців, електронна торгівля ліками, підвищення розміру допомоги дітям-сиротам.

Як писало РБК-Україна, раніше в Раді пояснили, чому затягнулося прийняття закону про гральний бізнес.

Нагадаємо, глава парламентського фінансового комітету Данило Гетманцев заявив, що призначення нового керівника НБУ має відбутися до кінця останнього пленарного тижня сесії, а зараз ведуться консультації щодо кандидатів.