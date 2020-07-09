ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Нардепи зібрали підписи, Рада збереться на позачергове засідання

Київ, Четвер 09 липня 2020 13:03
Нардепи зібрали підписи, Рада збереться на позачергове засідання
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Анастасия Светлевская

Парламентарії зібрали необхідну кількість підписів

Верховна рада збереться на позачергове засідання на наступному пленарному тижні. Парламентарії зібрали необхідну кількість підписів.

Про це РБК-Україна розповіла заступник глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

Позачергове засідання парламенту відбудеться у вівторок, 14 липня.

Нардеп підтвердила наявність 150 підписів парламентарів, необхідних для скликання позачергового засідання у пленарний вівторок.

"Необхідна кількість підписів народних депутатів вже є", - заявила Кравчук.

Відзначимо, раніше народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Качура заявив, що Рада може зібратися на позачергове засідання. При цьому в порядку денному попередньо шість питань, серед яких спрощення роботи фізосіб-підприємців, електронна торгівля ліками, підвищення розміру допомоги дітям-сиротам.

Як писало РБК-Україна, раніше в Раді пояснили, чому затягнулося прийняття закону про гральний бізнес.

Нагадаємо, глава парламентського фінансового комітету Данило Гетманцев заявив, що призначення нового керівника НБУ має відбутися до кінця останнього пленарного тижня сесії, а зараз ведуться консультації щодо кандидатів.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Верховна Радавнеочередное заседаниеЄвгенія Кравчук
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся