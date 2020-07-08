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Рада може зібратися на позачергове засідання, - нардеп

Київ, Середа 08 липня 2020 оновлено 13:50
Рада може зібратися на позачергове засідання, - нардеп
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлия Струк

На порядку денному попередньо шість питань

Верховна рада може зібратися на позачергове засідання. Воно може відбутися у вівторок, 14 липня.

Про це написав народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Качура у своєму Telegram-каналі.

"У вівторок, 14 липня, Верховна рада планує зібратися на позачергове пленарне засідання. Вже почали збирати підписи серед депутатів", - зазначив парламентарій.

На порядку денному попередньо шість питань, серед яких спрощення роботи фізосіб-підприємців, електронна торгівля ліками, підвищення розміру допомоги дітям-сиротам.

Нагадаємо, глава парламентського фінансового комітету Данило Гетманцев заявив, що призначення нового керівника Національного банку України має відбутися до кінця останнього пленарного тижня сесії, а зараз ведуться консультації щодо кандидатів.

Як писало РБК-Україна, раніше в Раді пояснили, чому затягнулося прийняття закону про гральний бізнес.

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