КСУ розгляне конституційність призначення Ситника в НАБУ цього тижня

Фото: Артем Ситник (РБК-Україна)

Засідання відбудеться 9 липня в 10:00

Конституційний суд України в четвер, 9 липня, проведе засідання у справі про призначення на посаду директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артема Ситника. Засідання розпочнеться о 10:00.

Про це повідомили у КСУ.

Наголошується, що конституційне подання до КСУ подали 51 народний депутат.

"Автори клопотання зазначають, що президент України, призначивши директора Національного антикорупційного бюро України, вийшов за межі своїх конституційних повноважень...", - відзначили в КСУ.

Зокрема нардепи вважають, що указ президента України не відповідає вимогам частини четвертої статті 5, частини другої статті 6, частини другої статті 8, частини другої статті 19, пункту 31 частини першої статті 106 Конституції України.

Зазначимо, Артем Ситник був призначений на посаду директора НАБУ указом п'ятого президента Петра Порошенка від 16 квітня 2015 № 218/2015.

Як повідомляло РБК-Україна, 20 травня народні депутати від "Слуги народу" подали подання до КСУ щодо конституційності призначення Ситника в НАБУ.

Крім цього віце-спікер Верховної ради Руслан Стефанчук повідомив, що відставка Ситника зараз не стоїть на порядку денному.