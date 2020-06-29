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Віце-спікер Ради про відставку Ситника: наразі це питання не стоїть

Новини » Політика     29.06.2020 - 03:10
Віце-спікер Ради про відставку Ситника: наразі це питання не стоїть
Фото: Руслан Стефанчук (РБК-Україна)

Пропозиції звільнити Ситника вносяться в Раду

Верховна рада не планує відправляти у відставку директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника. У парламенті це питання не розглядають.

Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив Руслан Стефанчук, перший заступник голови Верховної ради.

Стефанчук зазначив, що "пропозиції" звільнити Ситника вносяться в Раду, як партією "Слуга народу", так і опозиційними партіями.

"Але перед тим, як робити такі кроки, треба чітко зрозуміти концепцію і що буде після цього. Бо якщо це просто тільки для того, щоб збити одну людину, треба міняти систему, то це абсолютно неправильний підхід. Ми повинні зрозуміти, що пропонується натомість, до яких наслідків воно призведе", – сказав Стефанчук.

На запитання, чи на сьогодні принаймні у Верховній раді не йдеться про "персональну справу Артема Ситника" чи його можливу відставку, віце-спікер відповів: "Я знаю, що принаймні станом на зараз це питання не стоїть".

Нагадаємо, раніше глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що з офісу не виходять ініціативи про звільнення Ситника.

РБК-Україна писало, що до Конституційного суду України надійшло подання про конституційність указу президента, яким Артем Ситник в 2015 році був призначений директором НАБУ.

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Автор: Инна Собора

Теги Новини України Артем Сытникзвільнення
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