Нардепи пройшли майже 90% правок до закону про ТСК з розділом про імпічмент

Фото: Андрій Парубій (Віталій Носач/РБК-Україна)

Усього в законі 748 правок до другого читання

Верховна рада України в середу, 5 червня, розглянула майже 90% правок до другого читання законопроекту №1098 "Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної ради України", в якому передбачена процедура імпічменту президента. Про це повідомив глава ВР Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.

Усього до закону було подано 748 правок до другого читання, в середу нардепи пройшли 668.

"669 правка… Лишилося близько 70 правок. Завтра ми їх зможемо розглянути менше як за годину. Я сподіваюся завтра на високий рівень мобілізації", - підкреслив Парубій.

Нагадаємо, в понеділок спікер парламенту Парубій заявив, що законопроект про тимчасові слідчі комісії з розділом про процедуру імпічменту президента буде проголосований у цей пленарний четвер, 6 червня 2019 року. "Я думаю, що ми зможемо провести обговорення у вівторок, протягом середи та в четвер близько 11:00 вийти на ухвалення рішення", - відзначав глава Ради.

Як писало РБК-Україна, нардепи вчора не змогли включити до порядку денного законопроект №10340 про імпічмент президента, автором якого є глава держави Володимир Зеленський. Так, за включення проекту закону №10340 "Про особливу процедуру усунення президента України з поста (імпічмент)" і альтернативного до нього №10340-1 проголосували лише 110 нардепів.

Відзначимо, в кінці квітня нардепи схвалили за основу в першому читанні законопроект №1098 про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії. За проект закону проголосували 238 парламентарів.