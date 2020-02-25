Нардепи пропонують дозволити у Раді виступи російською мовою

У Верховній раді України зареєстрували законопроект, яким пропонують дозволити депутатами виступати в ВР російською мовою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на законопроект, опублікований на сайті ВР.

Ініціаторами законопроекту виступили нардепи від фракції "Слуга народу" Максим Бужанський і від фракції "Опозиційна платформа - За Життя" Олег Волошин.

Проект закону про внесення змін до регламенту Верховної ради України зареєстрований 18 лютого 2020 року за номером 3084.

"У статті 10 Конституції України встановлено, що в Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України. У статті 2 регламенту Верховної ради України встановлено, що мовою роботи Верховної ради є державна мова", - йдеться в повідомленні.

При цьому, автори законопроекту заявляють, що "в регламенті Верховної ради України не реалізовані конституційні гарантії і норми по вільному розвитку, використанню і захисту російської, інших мов національних меншин України".

Зазначимо, у фракції "Слуга народу" РБК-Україна зазначили, що законопроект може не знайти підтримки в парламенті.

"Цей законопроект це особиста ініціатива Максима Бужанського...Я не підтримую, але за всю фракцію поки не можу сказати", - повідомило РБК-Україна джерело у СН.

Також джерело зазначило, що на фракції даний законопроект поки не обговорювався.

Нагадаємо, впродовж 2020 року у Верховній раді планують працювати над змінами до Конституції, а також ухвалити низку нових кодексів. Серед пріоритетів діяльності парламенту на 2020 рік є прийняття 6 кодексів: медичного кодексу, цифрового кодексу України, кодексу про адміністративні процедури, кодексу судочинства України, кодексу електронних комунікацій та кодексу про адмінпроступки.

Як повідомляло РБК-Україна, раніше Комітет парламенту з питань бюджету рекомендував Верховній раді узгодити Бюджетний кодекс із законом про кримінальні проступки.