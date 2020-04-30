Нардепи схвалили спецпроцедуру розгляду закону про банки

Верховна рада України схвалила спеціальну процедуру розгляду банківського законопроекту, необхідного для отримання траншу Міжнародного валютного фонду, передає кореспондент РБК-Україна.

Спецпроцедуру підтримали 255 парламентаріїв.

Після цього кожна фракція/позафракційний депутат повинні подати свої невраховані поправки, на яких вони наполягають, протягом двох днів. Потім у комітету є ще два дні звести нову таблицю. Після цього законопроект буде готовий до розгляду в сесійній залі парламенту.

Нагадаємо, глава комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев запевняв, що в Раді вистачить голосів почати спецпроцедуру для розгляду банківського законопроекту.

Як писало РБК-Україна, раніше нардепи зібрали 150 підписів для ініціювання спецпроцедури для розгляду антиколомойського закону про банки.

Підкреслимо, глава парламенту Дмитро Разумков в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що не може погодитися з певними нормами, які прописані в законопроекті про банки.

Додамо, глава фракції СН Давид Арахамія заявив, що прийняття закону про банки може відбутися 5-6 травня.