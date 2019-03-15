Нардепи звернулися до Міятович щодо порушення прав українців у РФ

Депутати ВР просять комісара Ради Європи з прав людини захистити українську громаду на території Росії

Глава комитета Верховной рады по иностранным делам Анна Гопко и председатель Постоянной делегации ВР в ПАСЕ Владимир Арьев направили обращение к комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович по поводу нарушения прав украинцев в России. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на информационное управление Аппарата парламента.

Так, обращение было направлено 14 марта. В документе парламентарии призвали к более сбалансированной позиции в контексте нарушения прав украинцев в России.

В обращении отмечается, что РФ проводит последовательную политику, направленную на искоренение национальной идентичности украинцев, живущих на ее территории, существенно ограничивая их образовательные, культурные и информационные права.

"Нет никаких дневных украинских школ или классов, украинских средств массовой информации и телевизионных программ и лишь несколько украинских библиотек. Национальный культурный центр Украины в Москве, на базе которого действует Украинская воскресная школа, курсы украинского языка, библиотека Богдана Ступки и детские клубы, испытывает значительные проблемы с функционированием. Центр неоднократно становился объектом нападений и провокаций со стороны российских националистических и радикальных групп", - отмечают депутаты ВР.

Кроме того, подчеркивается, что пристальный контроль со стороны российских правоохранительных органов над украинскими неправительственными организациями и их лидерами, политика давления и запугивания на фоне подозрения и ненависти ко всему украинскому приводит к тому, что большинство организаций или прекращают свою деятельность, или ведут ее с прокремлевскими позициями.

"Более того, федеральные и местные органы власти в Российской Федерации пытаются изолировать украинскую диаспору политически и культурно. Мы глубоко сожалеем, что эти нарушения до сих пор не рассматриваются Вами как Уполномоченным по правам человека... В связи с этим мы хотели бы призвать Вас использовать все имеющиеся механизмы Совета Европы для защиты украинского общества на территории Российской Федерации и информировать нас обо всех действиях, предпринятых в этом направлении", - сказано в обращении.

Напомним, в декабре 2018-го президент Украины Петр Порошенко анонсировал, что доказательства преступлений Российской Федерации против украинцев на оккупированных территориях передадут в трибунал в Гааге.

Как писало РБК-Украина, Дуня Миятович призывает Верховную раду перенести принятие "языкового закона" на период после выборов президента Украины.