Нардепи Льовочкіни причетні до відмивання 20 млрд доларів в РФ, - розслідування

Фото: Сергій Льовочкін (РБК-Україна)

Сергій і Юлія Ним були співвласниками Trasta Komercbanka, який причетний до відмивання коштів в РФ

Народні депутати від "Опозиційного платформи - За життя" Сергій і Юлія Льовочкіни через довірених осіб були співвласниками латвійського банку Trasta Komercbanka, який причетний до схеми по відмиванню 20 млрд доларів в Росії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування Центру по дослідженню корупції та організованої злочинності (OCCRP).

Наголошується, що Trasta Komercbanka був одним з банків, на рахунку якого виводили кошти за тіньової фінансової операції. У загальній сумі на фіктивні рахунки було виведено з бюджету Росії протягом 2011-2014 років понад 20 млрд доларів.

Повідомляється, що менше 10% акцій банку належали громадянину Великобританії Чарльзу Трехерну, який фактично керував сімейним бізнесом Левочкиных.

"Ключовою частиною роботи Трехерна був пошук способів приховати бенефициарную власність Ловочкиных на різні активи. З цією метою він і інші діяли в якості довірених осіб для політиків", - йдеться в розслідуванні.

Також 33% акцій Trasta Komercbanka належали діловому партнерові Льовочкіна Івану Фурсіну. Ще 43% акцій належали гендиректору банку Ігорю Буймістер, якого також називають бізнес-партнером Льовочкіна.

Разом з тим, у прес-службі Льовочкіна спростували викладену у даному розслідуванні інформацію.

"Інформація про те, що народний депутат України Сергій Льовочкін та народний депутат України Юлія Льовочкіна є акціонерами Trasta Komercbanka не відповідає дійсності. Прикро, що у гонитві за сенсаційністю деякі ЗМІ використали фейкові джерела, на яких побудували свої припущення", - повідомили у прес-службі нардепа, зазначивши, що відповідно до українського законодавства, уся власність держслужбовців вказана у їх деклараціях, доступ до яких є відкритим.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що олігархи Сергій Льовочкін та Рінат Ахметов стали фігурантами справи колишнього глави виборчого штабу Дональда Трампа Пола Манафорта. Зокрема, вони були передбачуваними одержувачами соціологічних даних американських опитувань, якими Манафорт поділився з українцем Костянтином Килимником під час президентської кампанії 2016 року.

Також повідомлялося, що Юлія Льовочкіна увійшла в рейтинг найменш ефективних народних депутатів України в жовтні. Вона взяла участь у 4% голосувань у Верховній раді.