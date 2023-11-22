Нардепу от "Слуги народа" Одарченко суд избрал меру пресечения

Высший антикоррупционный суд сегодня, 22 ноября, избрал меру пресечения для народного депутата Украины от "Слуги народа" Андрея Одарченко.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру.
Отмечается, что суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей нардепу от "Слуги народа" Одарченко.
Следствие подозревает его в попытке подкупа должностного лица.
Он также может внести залог в размере 15 миллионов гривен.
В случае внесения залога на подозреваемого возлагаются процессуальные обязанности:
Вчера Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении действующему народному депутату. Речь шла об Андрее Одарченко.
Народный депутат предлагал главе Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры (эту должность занимает Мустафа Найем) взятку в криптовалюте Bitcoin, в эквиваленте 50 тысяч долларов.
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