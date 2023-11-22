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Нардепу от "Слуги народа" Одарченко суд избрал меру пресечения

Фото: народный депутат Андрей Одарченко (facebook.com)
Автор: Дмитрий Браславский

Высший антикоррупционный суд сегодня, 22 ноября, избрал меру пресечения для народного депутата Украины от "Слуги народа" Андрея Одарченко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Отмечается, что суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей нардепу от "Слуги народа" Одарченко.

Следствие подозревает его в попытке подкупа должностного лица. 

Одарченко может выйти из СИЗО

Он также может внести залог в размере 15 миллионов гривен.

В случае внесения залога на подозреваемого возлагаются процессуальные обязанности: 

  • прибывать по каждому требованию и вызову вызовом к следственному судье, прокурору, суду;
  • не покидать пределы Киева без разрешения следственного судьи, прокурора, суда;
  • сообщать следственному судье, прокурору, суду об изменении места жительства;
  • воздерживаться от общения с определенными в постановлении лицами; 
  • сдать на хранение в Государственную миграционную службу Украины все свои паспорта для выезда за границу;
  • носить электронное средство контроля.

Детали дела

Вчера Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении действующему народному депутату. Речь шла об Андрее Одарченко.

Народный депутат предлагал главе Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры (эту должность занимает Мустафа Найем) взятку в криптовалюте Bitcoin, в эквиваленте 50 тысяч долларов.

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