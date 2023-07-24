Нардепу от ОПЗЖ Пономареву сообщили о подозрении в госизмене

"Служба безопасности и Государственное бюро расследований разоблачили на сотрудничестве с РФ действующего народного депутата Украины от запрещенной пророссийской партии "ОПЗЖ", - говорится в сообщении.

Отметим, источники РБК-Украина в правоохранительных органах сообщили, что речь идет о нардепе Александре Пономареве.

Фото: нардепу от ОПЗЖ Александру Пономареву сообщили о подозрении в госизмене (ssu.gov.ua)

Как установили правоохранители, во время полномасштабного вторжения РФ этот депутат, находясь на временно оккупированной территории Запорожской области, добровольно пошел на сотрудничество с агрессором.

Он не только перерегистрировал свои предприятия на оккупированной части Запорожской области по российскому законодательству, открыл счета в местных "филиалах" банковских учреждений РФ, но и поставлял российским войскам топливо.

По данным СБУ, заводы нардепа поставляли горюче-смазочные материалы для военной техники РФ и предоставляли технику для обустройства вражеских фортификационных сооружений. Когда он выехал в Киев, то продолжил координировать предприятия, которые помогают врагу в войне против Украины.

Правоохранители нашли и изъяли электронные носители с доказательствами работы нардепа в пользу РФ. Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.

Нардепу сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111 УКУ (государственная измена). За совершенное ему грозит до 15 лет тюрьмы.

ОПЗЖ запрещена в Украине

Напомним, что Верховный суд Украины запретил деятельность партии "Оппозиционная платформа - За життя".

Отметим, что часть нардепов от этой политсилы сбежала за границу еще до начала полномасштабной войны, а часть заявила о своем выходе из фракции. При этом некоторых представителей от ОПЗЖ уже лишили мандатов. Поскольку представители пророссийской партии неоднократно были разоблачены в сотрудничестве со страной-агрессором.

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