До нардепа Шевченка за ефір на росТБ можуть застосувати крайню міру, - джерело

Фракція "Слуга народу" на засіданні 28 жовтня може застосувати до нардепа Євгена Шевченка крайню міру. Про це РБК-Україна повідомило джерело в парламенті.

За словами джерела, окремі депутати висловлювалися, що Шевченко виступом на росТБ і коментарями про націоналістів перетнув "червоні лінії".

"Не виключено, що постане питання про його виключення - як крайній захід. Але в будь-якому випадку, це не може бути одноосібне рішення керівництва. Це може бути тільки консолідованим рішенням фракції", - зазначило джерело.

Крім того, в самій фракції до виступу Шевченка в ефірі російського телебачення поставилися негативно.

"Ні фракція, ні партія не уповноважували Євгенія Шевченко брати участь у пропагандистському ток-шоу на російському каналі. Тим більше озвучувати якусь консолідовану партійну позицію. Цей інцидент фракція розгляне в понеділок", - повідомила в коментарі РБК-Україна заступник голови фракції Євгенія Кравчук.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський вимагав, щоб нардеп від "Слуги народу" В'ячеслав Медяник пройшов поліграф після того, як у скандальній переписці заявив про необхідність "порішати питання" через Генпрокуратуру.

Сьогодні також повідомлялося, що САП і НАБУ не мають відносини до проведення перевірки депутатів на поліграфі.