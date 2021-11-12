Нардепу Гео Леросу вручили другу підозру

Джерела РБК-Україна в правоохоронних органах повідомили, що підозру вручили нардепу Гео Леросу.

Як повідомили у прес-службі Офісу генпрокурора, про правопорушення повідомив державний виконавець. За даними слідства, народний депутат умисно не виконав постанову Київського апеляційного суду. Парламентаря зобов’язали спростувати, поширену на сторінці у Facebook недостовірну інформацію стосовно громадянина.

"Підозрюваний усвідомлював обов’язковість виконання рішення, а також мав реальну можливість виконати вимоги суду в повному обсязі, однак не зробив цього", - йдеться у повідомленні.

Про який пост у Facebook йде мова

Сам Гео Лерос написав на своїй сторінці у Facebook, що йому вручили підозру за декілька годин до судового засідання щодо обрання запобіжного заходу.

"Щойно мені вручили ще одну підозру та клопотання про запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який буде розглянуто сьогодні о 17:00 у Печерському суді", - повідомив він.

За його словами, мова йде про пост про Дениса Єрмака, брата голови Офісу президента. Він зазначив, що жодного повідомлення про спростування інформації про цей пост він неотримував від державних органів.