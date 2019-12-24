Нардепу Дубневичу продовжили покладені судом зобов'язання

Фото: Ярослав Дубневич (РБК-Україна)

Дії процесуальних обов’язків продовжили до 22 лютого 2020 року

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) продовжив обов'язки нардепу Ярославу Дубневичу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Так, підозрюваного зобов’язали прибувати за вимогою детектива, прокурора та суду, повідомляти про зміну місця проживання чи місця роботи, утримуватись від спілкування зі свідками, здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон, а також носити електронний засіб контролю.

"У вівторок, 24 грудня 2019 року, Вищий антикорупційний суд за клопотанням керівника САП Назара Холодницького продовжив процесуальні обов’язки, покладені на народного депутата України 9 скликання, підозрюваному у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем)", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що дії процесуальних обов’язків продовжено до 22 лютого 2020 року.

Нагадаємо, Дубневича підозрюють у причетності до розкрадання понад 93 млн гривень "Укрзалізниці". Наприкінці жовтня Верховна рада зняла з нього недоторканність, а Вищий антикорупційний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 100 млн гривень, пізніше сума була знижена до 90 млн.

Раніше повідомлялося, що Вищий антикорупційний суд України заарештував все майно нардепа Ярослава Дубневича.

РБК-Україна писало, що народному депутатові Ярославу Дубневичу досі не можуть надіти електронний браслет.