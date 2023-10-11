Нардепу Дубневичу объявили подозрение в хищении газа на 2,1 млрд гривен

Во вторник, 10 октября, НАБУ и САП объявили подозрение парламентарию, который является шестым подозреваемым в рамках этого дела. Другие фигуранты получили подозрения в январе 2018 и августе 2020 года.

По данным источников РБК-Украина в правоохранительных органах, о подозрении сообщили нардепу Ярославу Дубневичу.

Действия нардепа квалифицированы по ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 УК Украины. Правоохранители отмечают, что народный депутат не прибыл для получения подозрения, не отвечал на звонки от детективов.

Адвокаты нардепа сообщили, что не знают, где находится парламентарий. Прокуроры не обнаружили нардепа ни по одному адресу, имеющемуся у следствия.

Детали дела

Следствие установило, что нардеп в течение 2013-2017 годов организовал схему для кражи газа подконтрольными ему должностными лицами Новояворовской и Новораздельской ТЭЦ на сумму более 2,1 млрд гривен.

Подконтрольные ему ТЭЦ заключили ряд соглашений о закупке у "Нафтогаза Украины" природного газа по льготной цене. Однако закупленный дешевый газ участники схемы использовали не для производства тепла для населения, а для частного бизнеса. А именно для производства электроэнергии, реализованной через предприятие "Энергорынок" по рыночной цене.

Участники схемы, по расчетам НАБУ, получили незаконный доход в сумме более 3,5 млрд гривен.

В течение 2013-2018 годов народный депутат организовал "отмывание" части денег - 450 млн гривен. Для этого использовали подконтрольные фирмы и оффшоры на Кипре и Маршалловых островах. Наконец, средства вернулись в Украину в виде иностранных инвестиций для нового бизнеса во Львовской области.

В настоящее время обвинительные акты в отношении пяти участников схемы направлены в суд, а на Новораздельскую Новояворовскую ТЭЦ стоимостью около 800 млн гривен наложен арест.

Также правоохранители в сотрудничестве с европейской страной смогли арестовать 2,3 млн евро, которые внес на счет один из членов семьи народного депутата.