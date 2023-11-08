Нардепу Дубинскому вручили протокол о коррупции

По материалам ГБР, работники Национального агентства по предотвращению коррупции вручили Дубинскому протокол об административном правонарушении, связанном с коррупцией.

Следствие установило, что в июне и октябре нардеп обратился в Министерство здравоохранения и ГБР с депутатскими обращениями, в которых поднимались вопросы, представляющие его частный интерес.

В обращениях Дубинский интересовался о выдаче ему разрешения на выезд за границу, что является предметом уголовного дела. Также, как отмечает ГБР, парламентарий пытался оказывать давление на следствие, требуя проверить руководство правоохранительных органов.

Своими действиями народный депутат нарушил требования п. 3 ч. 1 ст. 28 Закона Украины "О предотвращении коррупции" (не совершать и не принимать решений в условиях реального конфликта интересов).

Дело Дубинского

Напомним, что 3 августа СБУ и ГБР проводили обыски у нардепа Александра Дубинского. Правоохранители отмечали, что они проверяют обстоятельства и законность выезда нардепа за границу на период военного положения.

Позже народному депутату сообщили о подозрении в служебном подлоге. По версии следствия, он выехал за пределы Украины под видом сопровождения своего отца на лечение.

В начале ноября правоохранители пришли с обысками к Дубинскому в рамках другого дела. Выяснилось, что нардеп организовал схему для выезда за границу родственника его супруги. Тот должен был перегнать элитный автомобиль Дубинского из Молдовы в Вену.

Уже 3 ноября нардепу официально объявили о подозрении в организации схемы для уклонистов, а суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.