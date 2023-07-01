Нардепу Алексееву сегодня не избрали меру пресечения, он не пришел в суд

Суд во Львове не избрал меру пресечения народному депутату Сергею Алексееву, которого подозревают в мошенничестве. Он не явился в суд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу суда.

Меру пресечения Алексееву должен избрать Лычаковский районный суд Львова. Из-за того, что нардеп не пришел на заседание, слушание перенесли.

"В связи с неявкой на судебное заседание подозреваемого следственный судья отложил рассмотрение ходатайства на 3 июля 2023 года, в 11 часов 00 мин", - говорится в сообщении.

Дело Алексеева

Напомним, вчера СБУ и Офис генпрокурора сообщили о разоблачении народного депутата, который якобы за 50 тысяч долларов обещал иностранцу свое содействие во избежание экстрадиции. Правоохранители задокументировали факт получения нардепом 20 тысяч долларов и другой части транша.

Источники РБК-Украина сообщили, что фигурантом дела является народный депутат от партии "Европейская солидарность" Сергей Алексеев. Он возглавляет подкомитет Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

Парламентарию объявили подозрение по ч. 4 ст. 190 УК (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах).

Как мы сообщали, ГБР будет просить для Алексеева меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога в 10 млн гривен.

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