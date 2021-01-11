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Нардепів-прогульників оштрафували на десятки мільйонів гривень

Україна, Понеділок 11 січня 2021 12:03
Нардепів-прогульників оштрафували на десятки мільйонів гривень
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Депутатів Верховної ради за минулий рік оштрафували на 30 млн гривень за прогули. Нардепи-прогульники не отримували 42 тисячі гривень депутатських виплат.

Про це розповів нардеп від фракції "Слуга народу" Павло Фролов в ефірі "Україна 24".

"Якщо за місяць відсоток голосування в депутата менш як 70%, то депутат не отримує 42 тисячі гривень депутатських. Таким чином, минулого року понад 30 млн гривень зекономлено і повернуто до бюджету. Раніше такої практики не було", - сказав парламентар.

Нагадаємо, на початку грудня Рада визначила поважні причини відсутності народних депутатів на пленарних засіданнях і засіданнях комітетів ВР. Нардепи схвалили відповідний законопроект №3642 у другому читанні.

Як писало РБК-Україна, в кінці жовтня набрав чинності закон про позбавлення нардепів виплат через прогули.

Так, перший заступник голови фракції СН Олександр Корнієнко раніше пояснював, що за пропуски засідань ВР без поважної причини депутатів будуть позбавляти коштів на депутатські повноваження, а зарплату залишать.

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