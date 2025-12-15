За нардепа Скороход "третьи лица" внесли залог более 3 миллионов гривен

За народного депутата Анну Скороход внесли залог в размере 3 млн 28 тыс. гривен, она вышла из-под стражи с электронным средством контроля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на адвоката Скороход Олега Бургелу, которого цитирует "Суспільне".

По словам адвоката, средства были перечислены 12 декабря во второй половине дня. Кто именно внес залог, он не уточнил, отметив лишь, что это сделали третьи лица.

Ранее во время судебного заседания сама Скороход заявляла, что не имеет финансовой возможности внести такую сумму. Адвокат подчеркнул, что внесенные средства не принадлежат народному депутату.

Кроме того, Бургела сообщил, что сторона защиты уже подала апелляцию на избранную меру пресечения. Защита настаивает на уменьшении размера залога и отмене электронного браслета.

По словам адвоката, досудебное расследование продолжается, поэтому залог, вероятно, останется, однако его сумму можно пересмотреть.

"Мы понимаем, что залог останется, потому что продолжается досудебное расследование, но будем просить уменьшить размер. Также не видим смысла в электронном браслете: как народный депутат Скороход не ограничена в передвижении по Украине", - сказал Бургела.

По его словам, 15 декабря в Высшем антикоррупционном суде состоится заседание, где будут рассматривать арест имущества депутата.