Зеленского просят дать Героя Украины журналисту Рощиной

Народные депутаты просят президента рассмотреть решение о присвоении звания погибшей в российском плену журналистке. Решение поддержали 246 народных избранников

Что известно о Виктории Рощине

Виктория Рощина - украинская журналистка, которая погибла в российском плену. Она родилась в 1997 году и с 16 лет работала в медиа, специализируясь на темах криминала, правозащиты и судебной системы. Рощина сотрудничала с "Украинской правдой", hromadske, "Радио Свобода", "Цензор.нет", "UA:Перший" и "Украинским радио".

Во время полномасштабного вторжения России в Украину Рощина освещала события на оккупированных территориях. В марте 2022 года ее задержали российские оккупанты в Бердянске, где она находилась с журналистской миссией. После десяти дней содержания ее освободили, заставив записать видеообращение, в котором она отрицала претензии к российским военным.

27 июля 2022 года Рощина отправилась из Украины в Польшу, а через три дня планировала попасть на временно оккупированные территории через Россию. Последний раз она выходила на связь 3 августа 2022 года, после чего пропала без вести. В мае 2024 года россияне признали, что задержали Рощину.