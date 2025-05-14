Зеленского просят дать Героя Украины журналисту Рощиной

Нардепы поддержали присвоение звания Героя Украины журналистке Виктории Рощиной. Его направили на рассмотрение президента Владимира Зеленского.
РБК-Украина сообщает, что решение депутаты поддержали в ходе заседания Верховной Рады 14 мая.
Народные депутаты просят президента рассмотреть решение о присвоении звания погибшей в российском плену журналистке. Решение поддержали 246 народных избранников
Виктория Рощина - украинская журналистка, которая погибла в российском плену. Она родилась в 1997 году и с 16 лет работала в медиа, специализируясь на темах криминала, правозащиты и судебной системы. Рощина сотрудничала с "Украинской правдой", hromadske, "Радио Свобода", "Цензор.нет", "UA:Перший" и "Украинским радио".
Во время полномасштабного вторжения России в Украину Рощина освещала события на оккупированных территориях. В марте 2022 года ее задержали российские оккупанты в Бердянске, где она находилась с журналистской миссией. После десяти дней содержания ее освободили, заставив записать видеообращение, в котором она отрицала претензии к российским военным.
27 июля 2022 года Рощина отправилась из Украины в Польшу, а через три дня планировала попасть на временно оккупированные территории через Россию. Последний раз она выходила на связь 3 августа 2022 года, после чего пропала без вести. В мае 2024 года россияне признали, что задержали Рощину.
В сентябре 2024 года Рощину этапировали из Таганрога в Москву, где она умерла. Ее тело вернули в Украину в рамках обмена телами погибших в феврале 2025 года. По данным Офиса генпрокурора, была назначена судебно-медицинская экспертиза для определения причин смерти журналистки.
По результатам экспертизы на теле Рощиной обнаружены многочисленные признаки пыток и жестокого обращения. У нее отсутствуют некоторые части тела, заметны ссадины и кровоизлияния на различных частях тела, сломанное ребро и возможные следы от применения электротока. Она потеряла до 30 кг веса.
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