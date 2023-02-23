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Нардепы собираются запретить распространять информацию о заседаниях Рады во время войны

Фото: нардепы собираются запретить распространять информацию о заседаниях Рады во время войны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Верховная Рада Украины поддержала законопроект о запрете распространения информации о пленарном заседании парламента во время действия военного положения в первом чтении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка.

За поддержку законопроекта проголосовали 234 нардепа.

Так, согласно инициативе, нардепам хотят запретить распространять данные о времени, месте, ходе и результатах проведения или продления пленарного заседания ранее чем через час после закрытия заседания или объявления перерыва.

В случае нарушения нардеп должен покинуть пленарное заседание по предложению председательствующего или по предложению народного депутата, которое поддержали 150 голосами.

К тому же, по заключению регламентного комитета, Совет без обсуждения может принять решение о лишении нардепа права участвовать в пленарных заседаниях сроком до пяти заседаний. За эти дни депутату не выплачивается заработная плата и не производятся выплаты, связанные с исполнением депутатских полномочий.

РБК-Украина рассказывало подробнее о законопроекте.

Как сообщалось ранее, срок действия военного положения и общей мобилизации был продлен до 18 мая.

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