Нардепы предлагают расширить язык обслуживания для бизнеса и установить информтаблички

Отметим, что языком обслуживания потребителей в Украине государственный язык.

В пояснительной записке к законопроекту отмечают, что важно заботиться о комфорте обслуживания населения и избегании дискриминации языков коренных народов и нацменьшинств.

Учитывая это, нардепы предлагают субъектам хозяйствования, которые обслуживают потребителей и используют для этого не только государственный язык, устанавливать на входе в помещение и/или непосредственно в месте осуществления соответствующей деятельности информационную табличку (наклейку) с перечнем языков, которыми осуществляют обслуживание.

Напомним, украинцам рассказали, как можно пожаловаться на таксистов, если они не хотят предоставлять услуги на государственном языке.

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