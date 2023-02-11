ua ru
Сб, 11 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украинцам рассказали, как пожаловаться на таксистов за обслуживание на негосударственном языке

Новина українською →
Украина, Суббота 11 февраля 2023 22:15
Украинцам рассказали, как пожаловаться на таксистов за обслуживание на негосударственном языке Фото: украинцам рассказали, как пожаловаться на таксистов за обслуживание на негосударственном языке (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Пассажиры такси в последнее время довольно часто сталкиваются с тем, что водители отказываются предоставлять свои услуги на государственном языке. В этой связи они могут обратиться с жалобой к Уполномоченному по защите украинского языка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook языкового омбудсмена Тараса Кременя.

Как правило, пассажир взаимодействует со службой такси с помощью онлайн-сервисов, в которых можно выбрать язык общения. Однако Кремень провел проверку двух самых популярных служб такси и выяснил, что те не оказывают услуги по перевозке пассажиров.

Фактически они являются онлайн-сервисами, которые через свои вебсайты и мобильные приложения предоставляют доступ к заказу определенных услуг.

"Следовательно, услуги по перевозке оказывают непосредственно водители авто и именно они несут полную ответственность за соблюдение Закона", - написал омбудсмен.

В случае, если водитель отказывается предоставлять свои услуги на государственном языке, пассажир имеет право на жалобу. Ее можно отправить через электронную форму на сайте или отправив письмо на электронный ящик: lyst@mova-ombudsman.gov.ua .

В своем заявлении пассажир должен предоставить информацию о:

  • точное время;
  • место возбуждения;
  • полные данные о водителе и транспортном средстве;
  • происшествия и подтверждения нарушения (фото, видео).

Кремень также рассказал, что некоторые онлайн-сервисы могут самостоятельно реагировать на жалобы пользователей по языку. Они могут запретить доступ водителя-нарушителю к программному обеспечению.

Напомним, выпускники средних школ в Польше будут сдавать экзамен по украинскому языку. Такие изменения в программу аттестации учащихся готовят в Министерстве образования и науки Польши.

Также ранее стало известно, как будет проходить поступление в вузы в 2023 году.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
таксисты мовний закон языковой скандал языковой омбудсмен
NEWS
РФ несет значительные потери на Донбассе, а ВСУ атаковали вражескую технику и ЗРК, - Генштаб
РФ несет значительные потери на Донбассе, а ВСУ атаковали вражескую технику и ЗРК, - Генштаб
DAILY
Федор Вениславский: Вероятность того, что закончим войну к лету – это чрезмерный оптимизм
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Федор Вениславский: Вероятность того, что закончим войну к лету – это чрезмерный оптимизм