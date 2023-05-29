Нардепы предлагают добавить новые основания для увольнения с военной службы

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карточку законопроекта №9339 .

Отметим, что согласно законодательству, военного, которого военно-врачебная комиссия признала непригодным или ограниченно годным к службе, должны внести в распоряжение командиров, которые имеют право на назначение на должности. Таких военных должны перевести на должности, где они могут исполнять обязанности военной службы с учетом состояния здоровья, подготовки и опыта службы.

При этом пребывание военного в распоряжении продолжается до назначения на новую должность или увольнения с военной службы.

В течение максимум двух месяцев после признания непригодными к службе им предусмотрены выплаты в размере денежного довольствия, которое они получали до зачисления в распоряжение.

Однако потом, если их никуда не перевели, они получают только оклад по воинскому званию и надбавки за выслугу лет. Речь идет о мизерных суммах, ведь оклад по воинскому званию составляет от 440,5 гривен до 1762 гривен, а надбавка за выслугу лет военным - от 25 до 50 процентов должностного оклада.

Учитывая это, нардепы предлагают разрешить увольнение военных со службы после двух месяцев со дня зачисления в распоряжение командира в случае не назначения на другие должности. При этом военный может выразить желание продолжать военную службу.

В таком случае боец сможет получить предусмотренное законодательством выходное пособие и воспользоваться льготами и государственными программами по поддержке трудоустройства.

Увольнение с военной службы

В украинском законодательстве четко прописаны основания, которые позволяют увольнение военных со службы во время военного положения. В частности, военные могут быть уволены по возрасту или состоянию здоровья, определенным семейным обстоятельствам, из-за обвинительного приговора суда и так далее.

В мае Рада разрешила увольнять с военной службы бойцов, близкие родственники которых погибли или пропали без вести при осуществлении мер по обеспечению нацбезопасности и обороны.

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