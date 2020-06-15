Нардепам пропонують дозволити брати собі помічників без освіти

Верховній раді пропонують дозволити брати нардепам помічників-консультантів без освіти. Відповідний законопроект №3644 внесли до Ради.

Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Так зараз закон визначає, що помічником-консультантом народного депутата може бути лише громадянин України, що має середню спеціальну чи вищу освіту і вільно володіє державною мовою.

Цей же законопроект вимогу до освіти помічника нардепа виключає.

Також проект пропонує, щоб залишок коштів загального фонду, встановленого на відповідний рік для оплати праці помічників-консультантів, нардеп розподілив на виплату грошової компенсації за невикористані помічниками дні щорічної основної та додаткової відпусток. Йдеться і про дні відпустки, які помічник не використав минулого року.

Нагадаємо, наприкінці минулого року президент Володимир Зеленський схвалив закон, яким помічникам нардепів дозволили сумісництво.

Як писало РБК-Україна, наприкінці жовтня закон про позбавлення нардепів виплат за прогули набрав чинності.