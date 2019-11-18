Нардепам нової Ради компенсували вже більше 3 млн гривень за житло

Народні депутати з початку роботи Верховної ради 9-го скликання отримали компенсацію за житло в розмірі близько 3,29 млн гривень. Про це повідомляє громадський рух "ЧЕСНО".

Повідомляється, що за даними порталу відкритих даних Верховної ради, нардепи з кінця серпня отримали 3,29 млн гривень компенсації за житло. Зазначимо, депутатам компенсують оренду житла або оплату готельного номера, якщо вони не забезпечені житлом в Києві та зареєстровані на відстані більше 30 км від меж міста.

Також повідомляється, що деякі депутати отримали відшкодування за два місяці, інші - за один. Наприклад, 18 народних депутатів отримали по 41 600 гривень, що, швидше за все, свідчить про надання компенсації на житло за два місяці (20 800 гривень за кожен).

Фото: компенсації народним депутатам

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Верховній раді збільшилося число депутатів-прогульників. Зокрема, за даними Комітету виборців України, в середньому на засіданнях у жовтні були присутні 89% від поточного складу Ради. Серед фракцій найвищі показники відвідуваності у "Слуги народу" і "Європейській солідарності".