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У нардепа від "Слуги народу" підтвердили коронавірус

Новини » Коронавірус     23.03.2020 - 21:00
У нардепа від "Слуги народу" підтвердили коронавірус
Фото: Руслан Горбенко (facebook.com/ruslan.gorbenko)

Руслан Горбенко знаходиться в Олександрівській лікарні з лівостороннім запаленням легенів

У народного депутата від фракції "Слуга народу" Руслана Горбенко підтвердили зараження коронавірусом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення заступника голови фракції Євгенії Кравчук у Facebook.

За її словами, Горбенко знаходиться в Олександрівській лікарні з лівостороннім запаленням легенів.

"Треба відзначити Руслан в останній місяць не виїжджав за кордон, не відпочивав в Куршевелі. Тобто міг заразитися тільки в Україні. Можливо, навіть від колег з інших фракцій, у яких хвороба була діагностована раніше. У цьому зараз ведеться епідеміологічне розслідування", - зазначила Кравчук.

При цьому вона зазначила, що симптоми у Горбатенко проявилися 19 березня.

"Тому, швидше за все, знаходячись 17-го на позачерговому засіданні Ради, він ще не міг заразити колег. Але коло близьких контактів зараз встановлює Апарат Верховної ради. Комітет з прав людини деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій, в який входить Руслан, на засідання в останні 14 днів не збирався", - додала вона.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Руслан Горбенко був госпіталізований з підозрою на коронавірус. Він здав два тіста - один виявився негативним, інший - позитивним.

Крім того, раніше повідомлялося про зараження нардепів Сергія Шахова та Сергія Вельможного.

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