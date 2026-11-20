Нардепу Кузьминых дали 3,5 года заключения. При этом до вступления приговора в силу народного депутата оставили под домашним арестом.

В частности, Кузьминых оставили под круглосуточным домашним арестом с обязанностями:

являться по каждому вызову в суд;

сообщать прокурору или суду об изменении своего места жительства и/или места работы;

сдать на хранение загранпаспорта и носить электронный браслет.

Если нардеп не выиграет апелляцию, то отправится в тюрьму.

Дело нардепа Кузьминых

Напомним, 29 июня НАБУ задержало Сергея Кузьминых после 4 лет неявки в суд по делу о взятке. Его доставили в изолятор временного содержания.

По данным следствия, в январе 2022 года народный депутат через доверенное лицо получил 558 тысяч гривен взятки - 30% от стоимости договора на поставку системы диагностики в одну из больниц Житомира.

Деньги были платой за влияние на должностных лиц медучреждения, чтобы частное предприятие выиграло публичную закупку.