Коли у нардепа-колаборанта Ковальова заберуть мандат: відповідь Корнієнка

Народного депутата Олексія Ковальова, обраного від "Слуги народу", позбавлять мандата за стандартною процедурою. Для цього насамперед потрібно буде рішення суду.
Як повідомляє РБК-Україна, про це віце-спікер ВР Олександр Корнієнко заявив у коментарі "Радіо Свобода".
За словами Корнієнка, поки що немає законної можливості забрати мандат у Ковальова, який підтримав анексію Херсонської області Росією.
"Коли наші "прабатьки" парламентські писали Конституцію в 96-му році - я з декількома з них спілкувався, і вони говорили, що у страшному сні не могли уявити, що треба написати таку підставу для втрати мандату, як колаборціонізм, ще й з Російською федерацією. Тому такої підстави немає, є підстава "вирок суду", - пояснив Корнієнко.
При цьому він додав, що як тільки суд дозволить розпочати процес позбавлення депутатського мандату, Верховна Рада збереться того ж дня, щоб проголосувати за це.
За словами Корнієнка, правоохоронці та суди розглядатимуть цю справу у пріоритетному порядку, бо це дуже важливе суспільне питання.
Раніше стало відомо, що народний депутат України Олексій Ковальов, який залишився на окупованій території Херсонської області, перейшов на бік російських окупантів. У ГБР вже порушили справу.
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