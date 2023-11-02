RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Нардепа Дубневича объявили в международный розыск

Фото: Ярослав Дубневич (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Народного депутата Ярослава Дубневича объявили в международный розыск. Его обвиняют в завладении деньгами "Укрзализныци".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Киевский Апелляционный суд объявил в розыск нардепа Дубневича в четверг, 2 ноября. Парламентарий в суд не явился. Его адвокат утверждает, что нардеп находится за границей на лечении.

Прокурор настаивает на изменении меры пресечения для Дубневича. Следующее заседание по делу состоится 14 ноября.

Стоит добавить, что Ярослава Дубневича объявляли в международный розыск по другому делу.

Дело о деньгах "Укрзализныци"

По данным НАБУ, нардеп вместе еще с восемью лицами организовал преступную схему. Филиал "Укрзализныци" на протяжении декабря 2015 - марта 2017 года закупал стрелочную продукцию по завышенным ценам не у производителя, а через две компании-посредницы, бенефициарным владельцем одной из которых является Дубневич.

В целом из-за схемы ущерб бюджету составил 93,28 млн гривен. Нардеп и остальные сообщники получили подозрения.

Недавно ВАКС разрешил принудительно привести Дубневича на заседание суда. Как известно, парламентарий находится за границей.

Другое дело Дубневича

Также 10 октября Дубневичу объявили о подозрении в деле о хищении газа на сумму более 2,1 млрд гривен. Нардеп не прибыл на получение подозрения, а на звонки от детективов не отвечал.

Дубневич был объявлен в розыск в рамках этого дела.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкрзализныцяДубневич