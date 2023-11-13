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У нардепа Дубинского проводят новые обыски, - источники

Фото: у нардепа Александра Дубинского проводят новые обыски (РБК-Украина)
Автор: Юлия Акимова, Мария Кучерявец

Служба безопасности вместе с Госбюро расследований сегодня проводят новые обыски у нардепа Александра Дубинского.

Об этом РБК-Украина сообщили источники в правоохранительных органах.

Как сообщили изданию источники в правоохранительных органах, СБУ вместе с ГБР проводят обыски у нардепа Александра Дубинского.

Также, по данным наших источников, он фигурирует по делу о государственной измене.

 
Фото: у нардепа Александра Дубинского проводят новые обыски (РБК-Украина)

Дело Дубинского

Напомним, что 3 августа СБУ и ГБР проводили обыски у нардепа Александра Дубинского. Они проверили обстоятельства и законность выезда нардепа за границу на период военного положения.

Кроме того, следователи выясняли, каким образом во время пребывания за границей Дубинский смог подписывать и направлять официальные документы, в частности, в государственные органы. По мнению правоохранителей, это может свидетельствовать об их подлоге.

А уже 4 августа стало известно, что Дубинского допрашивали в Государственном бюро расследований в Киеве.

9 августа народному депутату сообщили о подозрении в служебном подлоге ч. 1 статьи 366 Уголовного кодекса Украины. По версии следствия, он выехал за пределы Украины под видом сопровождения своего отца на лечение в иностранное медучреждение.

1 ноября правоохранители снова пришли с обысками к народному депутату. И уже через несколько дней ему объявили подозрение за схему с выездом уклонистов.

Впоследствии 6 ноября суд избрал меру пресечения Дубинскому в виде круглосуточного домашнего ареста, а 8 ноября ему вручили протокол о коррупции.

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Служба безопасности УкраиныГБР