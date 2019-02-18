Україна очікує від ЄС не тільки персональних санкцій проти Росії, - Геращенко

Геращенко зазначила, що Україна очікує спільної боротьби з ЄС, аби зупинити Росію

Первый заместитель главы Верховной рады Украины Ирина Геращенко заявила, что Украина ожидает от Европейского союза не только персональных, но и секторальных санкций против России за агрессию против Украины в Азовском море. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу партии "Блок Петра Порошенко".

Соответствующее заявление замглавы Рады сделала в ходе обсуждения итогов выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

"Также мы ожидаем от ЕС не только персональных санкций к лицам, которые причастны к нападению на наши корабли, но и секторальных санкций. Кроме того, мы ожидаем совместной борьбы с ЕС, чтобы остановить Россию, которая пренебрегает всеми нормами международного права", - подчеркнула политик.

Напомним, глава МИД Украины Павел Климкин отметил, что в случае принятия на заседании Совета министров иностранных дел Европейского союза так называемого "азовского пакета" санкции против России введут в действие через несколько недель. По его словам, речь идет о персональных санкциях.

Как писало РБК-Украина, замглавы администрации президента Украины Константин Елисеев заявил, что совет министров иностранных дел ЕС одобрил "азовский пакет" санкций против Российской Федерации (РФ).

Добавим, президент Украины Петр Порошенко заявил, что "азовский пакет" санкций против России примут в начале недели.