Україна очікує від ЄС не тільки персональних санкцій проти Росії, - Геращенко

Фото: Ірина Геращенко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Геращенко зазначила, що Україна очікує спільної боротьби з ЄС, аби зупинити Росію

Перший заступник голови Верховної ради України Ірина Геращенко заявила, що Україна очікує від Європейського союзу не лише персональних, а й секторальних санкцій проти Росії за агресію проти України в Азовському морі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу партії "Блок Петра Порошенка".

Відповідну заяву замголови Ради зробила у ході обговорення підсумків виконання Угоди про асоціацію між Україною і ЄС.

"Також ми очікуємо від ЄС не лише персональних санкцій до осіб, які причетні до нападу на наші кораблі, а й секторальних санкцій. Крім того, ми очікуємо спільної боротьби з ЄС, аби зупинити Росію, яка нехтує всіма нормами міжнародного права", - підкреслила політик.

Нагадаємо, глава МЗС України Павло Клімкін зазначив, що в разі прийняття на засіданні Ради міністрів закордонних справ Європейського союзу так званого "азовського пакету" санкції проти Росії введуть у дію через кілька тижнів. За його словами, йдеться про персональні санкції.

Як писало РБК-Україна, замглави адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв заявив, що рада міністрів закордонних справ ЄС схвалила "азовський пакет" санкцій проти Російської Федерації (РФ).

Додамо, президент України Петро Порошенко заявив, що "азовський пакет" санкцій проти Росії схвалять на початку тижня.