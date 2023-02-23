Нардеп Трухин написал заявление о сложении мандата

"Соответствующее постановление уже внес регламентный Комитет ВРУ и зал рассмотрит его на ближайшем заседании", - говорится в сообщении.

Следует отметить, что заявление датировано 22 февраля 2023, когда Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение о признании виновности Трухина за попытку подкупить патрульных. Согласно Конституции, нардеп досрочно прекращает свои полномочия в случае вступления в законную силу обвинительного приговора в отношении него.

Напомним, в августе 2021 года нардеп Александр Трухин попал в ДТП и предлагал полицейским взятку в размере 150 тысяч за побег.

Позже Трухина исключили из партии "Слуга народа". Через год ему сообщили о подозрении.

В суде Трухин признал, что предлагал взятку полицейским и заключил соглашение со следствием.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.