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Нардеп від СН фігурує в матеріалах справи про вбивство майданівця

Новини » Політика     22.11.2019 - 16:11
Нардеп від СН фігурує в матеріалах справи про вбивство майданівця
Фото: Сергій Литвиненко (rivne1.tv)

Сергій Литвиненко кілька разів дзвонив "правій руці" організатора "тітушок"

Народний депутат від "Слуги народу" Сергій Ливтиненко фігурує в матеріалах справи про вбивство майданівця Юрія Вербицького. Про це у Facebook повідомив екс-нардеп Ігор Луценко, якого під час Майдану викрали разом з Вербицьким.

Зокрема, Луценко виклав фото з матеріалів кримінального провадження щодо вбивства Вербицького, яке слухає Бориспільський суд. Колишній нардеп зазначає, що Литвиненко довгий час керував спиртзаводом, який нібито контролював кримінальний авторитет Олексій Чеботарьов.

"Чеба під час Майдану фінансував титушек, зокрема Крисіна, а також тих, хто викрадав нас з Вербицьким. Так от, в ході цього злочину якийсь Щинкін, права рука Чеби по делікатним завданням, 24 (!) рази розмовляв з Литвиненком", - зазначив Луценко.

Нардеп від СН фігурує в матеріалах справи про вбивство майданівця

Фото: нардеп Литвиненко згадується в матеріалах справи (facebook.com/igor.lutsenko)

Нагадаємо, на цьому тижні розгорівся скандал після того, як стало відомо, що нардеп від "Слуги народу" Роман Іванісов відбував термін за згвалтування.

На тлі скандалу вчора були опубліковані вирок і указ про помилування Іванісова, фракція "Слуга народу" прийняла рішення про його виключення, а також наполягає на тому, щоб він склав депутатський мандат.

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