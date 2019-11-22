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Нардеп от СН фигурирует в материалах дела об убийстве майдановца

Новости » Политика     22.11.2019 - 16:11
Нардеп от СН фигурирует в материалах дела об убийстве майдановца
Фото: Сергей Литвиненко (rivne1.tv)

Сергей Литвиненко несколько раз звонил "правой руке" организатора "титушек"

Народный депутат от "Слуги народа" Сергей Ливтиненко фигурирует в материалах дела об убийстве майдановца Юрия Вербицкого. Об этом в Facebook сообщил экс-нардеп Игорь Луценко, которого во время Майдана похитили вместе с Вербицким.

В частности, Луценко выложил фото из материалов уголовного производства по убийству Вербицкого, которое слушает Бориспольский суд. Бывший нардеп отмечает, что Литвиненко долгое время руководил спиртзаводом, который якобы контролировал криминальный авторитет Алексей Чеботарев.

"Чеба во время Майдана финансировал титушек, в частности Крысина, а также тех, кто похищал нас с Вербицким. Так вот, в ходе этого преступления некий Щинкин, правая рука Чебы по деликатным задачей, 24 (!) раза разговаривал с Литвиненко", - отметил Луценко.

Нардеп от СН фигурирует в материалах дела об убийстве майдановца

Фото: нардеп Литвиненко упоминается в материалах дела (facebook.com/igor.lutsenko)

Напомним, на этой неделе разгорелся скандал после того, как стало известно, что нардеп от "Слуги народа" Роман Иванисов отбывал срок за изнасилование.

На фоне скандала вчера были опубликованы приговор и указ о помиловании Иванисова, фракция "Слуга народа" приняла решение о его исключении, а также настаивает на том, чтобы он сложил депутатский мандат.

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