Нардеп від "Слуги народу" не вказав в декларації будинок на Трухановому острові, - розслідування

Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Ткаченко користується незадекларованим маєтком на Трухановому острові в Києві. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на розслідування журналістів Bihus.info.

Журналісти припускають, що Ткаченко використовує цей будинок вже більше року. Про це свідчать фото з цього маєтку на Трухановому острові, які він сам оприлюднив ще у травні 2018 року.

Як зазначається, основний будинок, два - меншого розміру і подвір’я з озерцем на ганку знаходяться посеред ділянки землі у 4 гектари, яку місто передало в оренду на 15 років під водно-спортивний комплекс ТОВ "Учбово-спортивний комерційний клуб "Україно".

Фото: матеріали розслідування (bihus.info)

"Будувати на цій землі житло заборонено - це земля лісогосподарського призначення, яка відноситься до прибережної захисної смуги і входить до охоронної зони. Наразі маєток оточено парканом. На автоматичних воротах постійно чергує сторож, який пояснює бажаючим підійти до води, що це приватна територія", - встановили журналісти.

Нагадаємо, Олександр Ткаченко подав декларацію в Національне агентство з питань запобігання корупції, де зазначив, що претендує на посаду голови КМДА. Згодом Ткаченко сам підтвердив, що претендує на посаду голови Київської міської держадміністрації.

На сьогоднішній день мером Києва і головою КМДА є Віталій Кличко. Однак, Кабінет міністрів прийняв постанову про звільнення Кличко з посади голови КМДА, яке перебуває на розгляді у президента Володимира Зеленського.