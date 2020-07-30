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Нардеп від "Слуги народу" спростував інформацію про бійку в ресторані

Київ, Четвер 30 липня 2020 21:29
Нардеп від "Слуги народу" спростував інформацію про бійку в ресторані
Фото: Андрій Стріхарський (facebook.com)
Автор: РБК-Україна

Стріхарський назвав цю інформацію наклепом

Народний депутат від "Слуги народу" Андрій Стріхарський спростовує своє відношення до бійки в одному з київських ресторанів. Інформація про інцидент нібито за його участю від 26 липня, повністю не відповідає дійсності.

Про це сам Стріхарський заявив в коментарях журналістам.

"В мережі з'явився запис з камери спостереження ресторану, де я зустрівся зі своєю дружиною. Під час інциденту між іншими чоловіками на запису, яка стала приводом для наклепу, мене поряд не було - на той час ми з дружиною відійшли", - заявив Стріхарський.

Нардеп наголошує, що до бійки ніякого відношення не має. Щобільше, він стверджує, що повернувшись, допоміг зупинити сутичку.

Нагадаємо, раніше в ЗМІ з'явився запис з камери спостереження з одного з київських ресторанів, в якому сталася бійка за участю двох чоловіків, стверджувалось, що один з них нібито депутат Андрій Стріхарський.

Стріхарський - член комітету Верховної ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

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