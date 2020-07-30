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Нардеп от "Слуги народа" опроверг информацию о драке в ресторане

Киев, Четверг 30 июля 2020 21:29
Нардеп от "Слуги народа" опроверг информацию о драке в ресторане
Фото: Андрей Стрихарский (facebook.com)
Автор: РБК-Украина

Стрихарский назвал эту информацию клеветой

Народный депутат от "Слуги народа" Андрей Стрихарский опровергает свое отношение к драке в одном из киевских ресторанов. Информация об инциденте якобы с его участием от 26 июля, полностью не соответствует действительности.

Об этом сам Стрихарский заявил в комментариях журналистам.

"В сети появилась запись с камеры наблюдения ресторана, где я встретился со своей женой. Во время инцидента между другими мужчинами на записи, которая стала поводом для клеветы, меня рядом не было - на то время мы с женой отошли", - заявил Стріхарський.

Нардеп отмечает, что к драке никакого отношения не имеет. Более того, он утверждает, что вернувшись, помог остановить схватку.

Напомним, ранее в СМИ появилась запись с камеры наблюдения из одного из киевских ресторанов, в котором произошла драка с участием двух мужчин, утверждалось, что один из них якобы депутат Андрей Стрихарский.

Стрихарский - член комитета Верховной рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

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Новости Украины дракаресторанСлуга народа
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