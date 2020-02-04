Нардеп розповів про порушення на митниці і закликав голову служби надати звіт

Фото: Андрій Холодов (Віталій Носач, РБК-Україна)

Холодов переконаний, якщо митниця продовжить працювати в такому режимі, через півроку-рік бюджет буде порожнім

Велика кількість порушень в роботі митних органів призводить до недоотримання запланованих надходжень до державного бюджету України. Про це на своїй сторінці в Facebook написав народний депутат від "Слуги народу", заступник голови комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Андрій Холодов.

За словами нардепа, якщо українська митниця продовжить працювати у нинішньому режимі, то через півроку-рік бюджет буде порожнім.

"Продовжувати так працювати - політичне самогубство. Там катастрофа. Куди не глянь - схеми. Ухилення від сплати митних зборів. Зашкваренные кадри. Якісь "смотрящі", - написав Холодов.

Крім того, політик розповів про ймовірні схеми мінімізації митної вартості товарів, які завозять в Україну.

"Типова схема, коли дорогі брендові речі тоннами привозять в Україну і розмитнюють за тарифами в десять разів менше, а то й за нульовою ставкою. Відповідно, бюджет недоотримує великі гроші від дорогого імпорту. Це чистої води корупційна модель і людський фактор, адже все залежить від митників, які не помічають дорогі бренди серед дешевого китайського товару", - стверджує нардеп.

У свою чергу, Холодов опублікував список компаній, які, за його даними, є фігурантами цієї схеми.

"ТОВ "Сага прайм", код ЄДРПОУ 42775584. Протягом грудня 2019 року здійснено митне оформлення 145 тонн преміального одягу та взуття відомих європейських брендів; ТОВ "Повер Глаб", код ЄДРПОУ 43210995. 175 тонн преміального одягу відомих європейських брендів в грудні 2019 роки; ТОВ "Копіен прайм", код ЄДРПОУ 43216173. 240 тонн преміальної одягу відомих європейських брендів в грудні 2019 року", - пише нардеп, додаючи, що ці компанії заявили митну вартість речей і взуття як прибули з Туреччини і Китаю ($7,52–11 за кілограм), тоді як фактична вартість товарів склала більше $100 за кілограм і недоплатили в грудні в бюджет близько 165 мільйонів гривень.

Також політик згадав ще двох учасників цієї схеми.

"ТК Моріс", код ЄДРПОУ 43134789, оформляє в Одеській митниці тканину з Пакистану за ставкою мита 0. З 20 січня 2020 року один дуже відомий всім бізнесмен, який зараз носить електронний браслет, оформив на Одеській митниці 163 контейнера з взуттям і тканиною. Вся взуття за $7,19 за кг, а тканина $3,6 кг. Але не може бути вся взуття за однією ціною. Це свідчить про те, що ніхто реальної її вартості не перевіряв", - пише Холодов, акцентуючи увагу, що глава державної податкової служби Максим Нефьодов останні два місяці не відповідає на офіційні запити про цих та інших порушеннях.

Холодов повідомив, що буде ініціювати запрошення керівників митниць, починаючи з Одеської і Київської, на засідання комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, і вимагати від них відповідей по кожному факту. Крім того, політик має намір піднімати питання на фракції та ініціювати звіт Максима Нефьодова у Верховній Раді.

"Всі бачать, що Нефьодов не справляється зі своїми завданнями і ситуація стає некерованою. І це добре видно по надходженнях до бюджету. Треба терміново ламати схеми і садити по тюрмах всіх, хто звик красти", - резюмував нардеп.