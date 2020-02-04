Нардеп рассказал о нарушениях на таможне и призвал главу службы дать отчет

Фото: Андрей Холодов (Виталий Носач, РБК-Украина)

Холодов убежден, если таможня продолжит работать в таком режиме, через полгода-год бюджет будет пустым

Увеличивающееся количество нарушений в работе таможенных органов приводит к недополучению запланированных поступлений в государственный бюджет Украины. Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат от "Слуги народа", заместитель главы комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Андрей Холодов.

По словам нардепа, если украинская таможня продолжит работать в нынешнем режиме, то через полгода-год бюджет будет пустым.

"Продолжать так работать - политическое самоубийство. Там катастрофа. Куда ни глянь - схемы. Уклонение от уплаты таможенных пошлин. Зашкваренные кадры. Какие-то "смотрящие", - написал Холодов.

Кроме того, политик рассказал о вероятных схемах минимизации таможенной стоимости товаров, которые завозят в Украину.

"Типичная схема, когда дорогие брендовые вещи тоннами привозят в Украину и растаможивают по в десять раз более низким тарифам, а то и по нулевой ставке. Соответственно, бюджет недополучает большие деньги от дорогого импорта. Это чистой воды коррупционная модель и человеческий фактор, ведь все зависит от таможенников, которые не замечают дорогие бренды среди дешевого китайского товара", - утверждает нардеп.

В свою очередь, Холодов опубликовал список компаний, которые, по его данным, являются фигурантами этой схемы.

"ООО "Сага прайм", код ЕГРПОУ 42775584. В течение декабря 2019 года осуществлено таможенное оформление 145 тонн премиальной одежды и обуви известных европейских брендов; ООО "Повер Глаб", код ЕГРПОУ 43210995. 175 тонн премиальной одежды известных европейских брендов в декабре 2019 года; ООО "Копиен прайм", код ЕГРПОУ 43216173. 240 тонн премиальной одежды известных европейских брендов в декабре 2019 года"", - пишет нардеп, добавляя, что эти компании заявили таможенную стоимость вещей и обуви как происходящих из Турции и Китая ($7,52–11 за килограмм), тогда как фактическая стоимость товаров составила более $100 за килограмм и недоплатили в декабре в бюджет около 165 миллионов гривен.

Также политик упомянул еще двух участников этой схемы.

"ТК Морис", код ЕГРПОУ 43134789, оформляет в Одесской таможне ткань из Пакистана по ставке пошлины 0. С 20 января 2020 года один очень известный всем бизнесмен, который носит сейчас электронный браслет, оформил на Одесской таможне 163 контейнера с обувью и тканью. Вся обувь по $7,19 за кг, а ткань $3,6 за кг. Но не может быть вся обувь по одной цене. Это свидетельствует о том, что никто реальной ее стоимости не проверял", - пишет Холодов, акцентируя внимание, что глава государственной налоговой службы Максим Нефедов последние два месяца не отвечает на официальные запросы об этих и других нарушениях.

Холодов сообщил, что будет инициировать приглашение руководителей таможен, начиная с Одесской и Киевской, на заседание комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, и требовать от них ответов по каждому изложенному факту. Кроме того, политик намерен поднимать вопрос на фракции и инициировать отчет Максима Нефедова в Верховной Раде.

"Все видят, что Нефьодов не справляется со своими задачами и ситуация уже становится неуправляемой. И это хорошо видно по поступлениям в бюджет. Надо срочно ломать схемы и сажать по тюрьмам всех, кто привык воровать", - резюмировал нардеп.