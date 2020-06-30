Комарницький з Кличком і Тищенко присвоїли 6 млрд грн, виділені на Подільсько-Воскресенський міст, - Bihus.Info

Фото: Віталій Кличко (РБК-Україна)

За даними журналістів, "Еко-Буд-Трейд" є типовою "прокладкою", яка допомагає виводити бюджетні кошти

Екс-голова фракції "Блок Черновецького" в Київраді Денис Комарницький, якого називають "смотрящим" за Києвом, народний депутат Микола Тищенко при заступництві мера Києва Віталія Кличка можуть бути причетні до присвоєння 6 млрд грн, виділених з міського бюджету на добудову Подільсько-Воскресенського мостового переходу.

Про це йдеться в розслідуванні Bihus.Info.

"Серед знайдених журналістами документів - табличка з переліком 38 компаній, ймовірно контрольованих Денисом Комарницьким та записаних на підставних осіб, які в цій таблиці позначені як "наші". У цей перелік внесено ряд компаній, які за останні 4 роки регулярно отримували від комунальних підприємств Києва великі підряди на будівництво та реконструкцію, фактично монополізувавши право на отримання цих підрядів від "Спецжилфонду", "Житлоінвестбуд-УКБ" та "Дирекції дорожньо-транспортних споруд". Це, зокрема, компанія "Еко-Буд-Трейд", - йдеться в розслідуванні.

Журналісти нагадали, що у 2017 році ця компанія виграла тендер на більш ніж 6 млрд гривень на добудову Подільсько-Воскресенського мосту, який є одним з найвідоміших столичних довгобудів.

"Тоді журналісти Bihus.Info з'ясували, що компанія оформлена на підставну особу і пов'язували цю фірму з нинішнім заступником мера, а в той час директором КП "Спецжитлофонд" В'ячеславом Непопом. Між тим співвласником "Еко-Буд-Трейд" є Максим Половко. У згаданому документі він позначений як "наш". Крім того, він раніше проживав у київській квартирі, яка належить дружині Дениса Комарницького", - зазначив Бігус.

За його даними, компанія "Еко-Буд-Трейд" є типовою "прокладкою", яка допомагає виводити бюджетні кошти.

"Природно, сама вона нічого не будує, не ремонтує і не реконструює - вона просто перерозподіляє гроші. Як така фірма могла виграти такий тендер Кличко і тоді не розповідав, і зараз не розповість", - заявив журналіст.

Варто відзначити, що в сюжеті також наводиться відповідь Віталія Кличка на питання щодо компанії "Еко-Буд-Трейд", де той говорить, що "не знає, хто генпідрядник" на цьому будівництві. Проте журналісти впевнені, що без участі мера 6-мільярдний тендер пройти не міг.

Також вони відзначають, що народний депутат Микола Тищенко має міцні зв'язки з смотрящим Денисом Комарницьким. Згідно з отриманими документами, вони співпрацюють, у тому числі, і при підготовці до місцевих виборів у Києві.

Нагадаємо, раніше народний депутат Гео Лерос розповів, що Микола Тищенко також має відношення до управління фірмою "Еко-Буд-Трейд" через свою сестру Юлію і її чоловіка Германа Блінова.

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Автор: РБК-Україна