ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

НБУ прогнозує більш глибоке падіння економіки, ніж очікувалося

Новини » Економіка     11.06.2020 - 14:40
НБУ прогнозує більш глибоке падіння економіки, ніж очікувалося
Фото: Національний банк (РБК-Україна)

Максимальне падіння спостерігатиметься у квітні-червні

За оцінками Національного банку падіння української економіки у другому кварталі 2020 року буде більшим, ніж очікувалося раніше (11%). Водночас пік кризи вже пройдено.

Про це на брифінгу повідомив глава НБУ Яків Смолій.

"Тому для найскорішого повернення економіки до зростання необхідні достатньо рішучі кроки", - сказав він в якості обґрунтування зниження облікової ставки до 6%.

За його словами, ключовим ризиком для макрофінансової стабільності залишається триваліший термін пандемії коронавірусу та карантинних заходів, необхідних для її подолання як в Україні, так і в світі. Крім цього, критично важливим є подальше проведення структурних реформ і збереження зваженої макроекономічної політики.

"За нашими оцінками, падіння української економіки у другому кварталі буде більшим, ніж очікувалося, хоча пік кризи вже пройдено", - сказав він.

Нагадаємо, за оцінками Мінекономіки, реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України у січні-квітні 2020 році скоротився на 5,0%.

Як повідомляло РБК-Україна, за прогнозом НБУ, який було зроблено у квітні в результаті карантинних обмежень для подолання пандемії і глобальної кризи економіка України скоротиться на 5,0% у 2020 році.

Раніше прогнозувалося, що вплив цих факторів на економіку найбільш відчутно позначиться протягом II кварталу цього року (ВВП знизиться на 11% р/р).

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Олександр Білоус

Теги Новини України Національний банк УкраїниВВПекономіка
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся