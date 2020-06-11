НБУ прогнозує більш глибоке падіння економіки, ніж очікувалося

Фото: Національний банк (РБК-Україна)

Максимальне падіння спостерігатиметься у квітні-червні

За оцінками Національного банку падіння української економіки у другому кварталі 2020 року буде більшим, ніж очікувалося раніше (11%). Водночас пік кризи вже пройдено.

Про це на брифінгу повідомив глава НБУ Яків Смолій.

"Тому для найскорішого повернення економіки до зростання необхідні достатньо рішучі кроки", - сказав він в якості обґрунтування зниження облікової ставки до 6%.

За його словами, ключовим ризиком для макрофінансової стабільності залишається триваліший термін пандемії коронавірусу та карантинних заходів, необхідних для її подолання як в Україні, так і в світі. Крім цього, критично важливим є подальше проведення структурних реформ і збереження зваженої макроекономічної політики.

"За нашими оцінками, падіння української економіки у другому кварталі буде більшим, ніж очікувалося, хоча пік кризи вже пройдено", - сказав він.

Нагадаємо, за оцінками Мінекономіки, реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України у січні-квітні 2020 році скоротився на 5,0%.

Як повідомляло РБК-Україна, за прогнозом НБУ, який було зроблено у квітні в результаті карантинних обмежень для подолання пандемії і глобальної кризи економіка України скоротиться на 5,0% у 2020 році.

Раніше прогнозувалося, що вплив цих факторів на економіку найбільш відчутно позначиться протягом II кварталу цього року (ВВП знизиться на 11% р/р).

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Автор: Олександр Білоус