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Нардеп Негулевський не зміг відрізнити програму "Слуги народу" від "Єдиної Росії", - Bihus.info

Київ, Вівторок 20 жовтня 2020 10:01
Нардеп Негулевський не зміг відрізнити програму "Слуги народу" від "Єдиної Росії", - Bihus.info
Фото: Ігор Негулевский (facebook.com)
Автор: РБК-Україна

Депутати партії "Слуга народу" не пам'ятають свою передвиборну програму через рік перебування у Верховній раді. Деякі представники партії навіть переплутали пункти програми СН з програмою "Єдиної Росії".

Про це йдеться в сюжеті Bihus.info за підсумками проведеного експерименту.

Так, один з пунктів російської програми звучить наступним чином: "Перехід від штучної реалізації окремих проектів модернізації комунальної інфраструктури до запуску "інвестиційного конвеєра", заснованого на використанні концесійних угод та інших механізмів реалізації проектів державно-приватного партнерства".

Нардеп Ігор Негулевський, відповідаючи на питання, що таке "інвестиційний конвеєр" та чи є він в програмі СН, заявив, що "це постійне залучення інвестицій" і додав, що цей "пункт в процесі, працює робоча група, все працює".

Нагадаємо, раніше депутат Негулевський опинився у скандалі, пов'язаному з його фірмою, побудувала в Миколаєві дороги низької якості.

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