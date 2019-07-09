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Нардепа Микитася викликали на допит у ДБР

Новини » Політика    09.07.2019 - 10:43
Нардепа Микитася викликали на допит у ДБР
Фото: Максим Микитась (facebook.com/maxim.mikitas)

Народного депутата Микитася допитають через бійку в Любечі

Київське територіальне управління Державного бюро розслідувань викликало на допит народного депутата і кандидата в депутати Максима Микитася. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела.

За даними РБК-Україна, Микитася викликають на допит в якості свідка на ранок четверга, 11 липня

Нагадаємо, 5 липня у Любечі Чернігівської області сталася сутичка між нардепом і кандидатом за 206 округом Максимом Микитасем та головою ОТГ Сергієм Пінчуком. Конфлікт зафіксували на відео, на якому чути, що нардеп лається на Пінчука та погрожує йому в'язницею. У відповідь голова ОТГ дзвонить у поліцію. Потім між ними починається штовханина, під час якої Микитась відбирає у Пінчука мобільний телефон і кидає його об стіну.

Після цього слідче теруправління Державного бюро розслідувань, розташоване у місті Києві, розпочало досудове розслідування кримінального провадження за фактом вчинення хуліганських дій народним депутатом України. Кримінальне провадження відкрито за статтею 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Процесуальне керівництво здійснюється Генеральною прокуратурою України.

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