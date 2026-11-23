Высший антикоррупционный суд признал народного депутата фракции "За будущее" Сергея Лабазюка виновным в деле о взятке. Ему назначили наказание в виде 7 лет лишения свободы с конфискацией части имущества.

Его сообщника Дениса Назимова суд также признал виновным - он получил 6 лет лишения свободы.

Приговор суда вступает в законную силу через тридцать дней со дня провозглашения. Это произойдет при условии, что его не обжалуют в апелляционном порядке.

Что известно о деле Лабазюка

Напомним, 21 ноября 2023 года НАБУ и САП сообщили о подозрении народному депутату от группы "За будущее" Сергею Лабазюку.

По данным следствия, он пытался подкупить чиновника Министерства восстановления, чтобы обеспечить своей компании подряды на восстановление инфраструктуры общей стоимостью 1 млрд гривен.

При содействии в получении контрактов нардеп обещал чиновнику вознаграждение в размере 3-5% от стоимости каждого подряда. Для согласования дальнейших договоренностей он также привлек директора своей компании.

После получения 50 млн гривен за подряд на восстановление разрушенного моста в одном из регионов Украины народный депутат через доверенное лицо передал чиновнику Государственного агентства восстановления обещанные 150 тысяч долларов.

Лабазюку объявили подозрение по ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без нее.