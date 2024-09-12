Нардеп Куницкий якобы ударил парня в центре Киева, полиция проверяет

"Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия с участием народного депутата Украины в центре столицы", - сообщили в полиции.

Сегодня, 12 сентября в Печерское управление полиции поступило сообщение от мужчины об избиении. Потерпевший отметил, что его ударил народный депутат Украины.

По данным источников РБК-Украина, речь идет о нардепе Александре Куницком.

В настоящее время заявитель находится в управлении полиции, сообщение о происшествии зарегистрировано, проводится проверка.

Отметим, до этого в соцсети появились сообщения о том, что нардеп Куницкий в центре Киева «дал подзатыльник» парню на самокате.

На видео, распространенном в соцсетях, можно увидеть, как пострадавший рассказывает полицейским об инциденте. Также на видео можно было увидеть и самого Куницкого.

Кроме этого, он показал правоохранителям свое удостоверение депутат, которое попало на видео.

