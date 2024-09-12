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Нардеп Куницкий якобы ударил парня в центре Киева, полиция проверяет

Фото: народный депутат Александр Куницкий (facebook.com/zpsanek)
Автор: Карина Левицкая, Юлия Акимова

Правоохранители получили сообщение об избиении парня в центре Киева. Пострадавший отметил, что его ударил народный депутат Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Полицию Киева.

"Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия с участием народного депутата Украины в центре столицы", - сообщили в полиции.

Сегодня, 12 сентября в Печерское управление полиции поступило сообщение от мужчины об избиении. Потерпевший отметил, что его ударил народный депутат Украины.

По данным источников РБК-Украина, речь идет о нардепе Александре Куницком.

В настоящее время заявитель находится в управлении полиции, сообщение о происшествии зарегистрировано, проводится проверка.

Отметим, до этого в соцсети появились сообщения о том, что нардеп Куницкий в центре Киева «дал подзатыльник» парню на самокате.

На видео, распространенном в соцсетях, можно увидеть, как пострадавший рассказывает полицейским об инциденте. Также на видео можно было увидеть и самого Куницкого.

Кроме этого, он показал правоохранителям свое удостоверение депутат, которое попало на видео.
 

Напомним, ранее в центре скандала по избиению людей оказался другой нардеп - Артем Дмитрук. Он получил подозрение от генпрокурора за нападение на полицейского в Одессе и военного в Киеве.

Вместе с Дмитруком фигурантом дела по избиению военного в Киеве был и Куницкий, но ему подозрение не объявляли.

Однако после этого в СМИ появилась информация о том, что Дмитрук сбежал в Молдову. Позже информацию подтвердило Государственное бюро расследований и объявило Дмитрука в международный розыск.

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Киев