Нардеп Грановський заявив про вкидання в ЗМІ через розшук його однофамільця

Грановський пов'язує появу таких "вкидань" з наближенням виборів

Народный депутат Александр Грановский заявил о вбросах в СМИ из-за розыска Интерполом его однофамильца, одесского бизнесмена Александра Грановского. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Грановского.

"Отдельные низкопробные информационные разгонщики "пурги" в интернете и социальных сетях пытаются размещать, за вознаграждение, естественно, новость о том, что представители бюро Интерпола, находящегося в Лионе, выдали ордер на задержание Грановского Александра, который правоохранители между собой давно прозвали не иначе как "красный флажок", - написал Грановский.

По его мнению, интрига заключается в том, что новость пытаются каким-то образом отождествить с ним.

"Прошу взять на заметку - это фальшь и дешевая манипуляция, так как с высокой вероятностью речь идет об одессите Грановском Александре Геннадиевиче, родился который в 1972 г, а не 1979 и тд и тп. Мотивация для подобных вбросов понятна и очевидна: скоро выборы", - написал Грановский.

Напомним, согласно информации на сайте Интерпола, по просьбе правоохранительных органов Израиля бывшего владельца Одесского аэропорта и Финбанка, бизнесмена Александра Грановского объявили в розыск.