Нардеп Дунда ініціював створення ТСК Ради щодо мінських угод

Народний депутат Олег Дунда (фракція "Слуга народу") ініціював у Верховній раді створення Тимчасової слідчої комісії з розслідування фактів можливої держзради під час підписання мінських угод.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву нардепа в Telegram-каналі.
"Мінські угоди від самого початку були актом капітуляції та їх підписання точно було не на користь України", - написав він.
За словами Дунди, він розіслав фракціям ВР листи, щоби ті дали своїх представників для участі в комісії.
"Розслідування потрібно провести швидко та об'єктивно. Ми маємо знати, хто ж здавав наші території", - пише нардеп.
Дунда зазначив, що зараз відбувається чергове нагнітання та маніпуляція Кремля, щоб змусити Україну виконувати мінські угоди та необхідно їх припинити.
Як повідомлялося, Дунда вважає за необхідне, щоб Державне бюро розслідувань (ДБР) та інші правоохоронні органи відкрили провадження за фактом укладання мінських угод у 2015 році.
Нагадаємо, що раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна готова виконати мінські угоди, але не на російських умовах.