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Нардеп буде вимагати від прем'єра пояснень через конгрес УАФ у Львові

Новини » Політика     08.06.2020 - 17:18
Нардеп буде вимагати від прем'єра пояснень через конгрес УАФ у Львові
Фото: Михайло Радуцький (РБК-Україна)

Радуцький поскандалив з міністром Немчиновым через дії УАФ

Народний депутат від партії "Слуга народу" Михайло Радуцький через конгрес у Львові Української асоціації футболу (УАФ) звинуватив міністра кабінету міністрів Олега Немчинова в рекламуванні порушень карантинних норм.

Про це повідомляє "Обозреватель" з посиланням на сторінку Немчинова в Facebook, передає РБК-Україна.

Так, Немчинов був запрошений на засідання і розмістив фотографію з президії, підкресливши що, дотримані всі вимоги соціального дистанціювання.

"Мав честь привітати з початком роботи XXIII конгрес Української асоціації футболу, який проходить на "Арені Львів" з дотриманням вимог соціального дистанціювання та санітарно-епідеміологічних вимог", - написав Немчинов у Facebook.

Своєю чергою, нардеп з цим не погодився, заявивши, що буде вимагати від прем'єр-міністра пояснень.

"Шановний пане міністр, ви рекламуєте для країни порушення карантинних норм. Завтра буду вимагати від прем'єра офіційних пояснень. До речі, навіть рішенням Львівської обласної ради діє заборона на масові збори понад десять осіб. Львів є одним з лідерів за кількістю хворих. Мені сумно, що чиновники цим ще й пишаються. До зустрічі на годині запитань до уряду", - написав Радуцький в коментарях до посту Немчинова.

Немчинов у відповідь написав: "Мені організатори повідомили про отримання всіх дозволів на захід".

Нагадаємо, згідно з даними МОЗ станом на 7 червня, Львівська область не готова до ослаблення карантину з-за великого числа нових заражень коронавірусом за останні 7 днів.

Раніше через високу захворюваність коронавірусом Львівська область в черговий раз продовжила карантин, обмеження можуть переглянути 12 червня.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України ЛьвівкарантинМихайло Радуцький
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